Boffalora sopra Ticino, curiosi guardano un incidente e causano due tamponamenti

Boffalora sopra Ticino (Milano), 8 giugno 2023 – Transitavano lungo la strada statale 11 quando, all’altezza di Boffalora sopra Ticino, si sono distratti per guardare i soccorritori e la Polizia locale impegnati in un incidente stradale. Comportamento che ha provocato due tamponamenti, uno dietro l’altro. Coinvolgendo, nel totale, ben sette auto.

E’ accaduto questa mattina poco dopo le 8 a Boffalora sopra Ticino dove un automobilista, proveniente da Novara che viaggiava in direzione Milano lungo la statale 11, si apprestava a svoltare a sinistra. Proprio mentre sopraggiungeva uno scooter il cui conducente ha pensato di sorpassarla. I due mezzi si sono toccati e l’uomo sullo scooter ha riportato alcuni traumi. Soccorso dall’equipaggio della Croce Bianca e dall’autoinfermieristica è stato accompagnato, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Nulla di grave, ma pochi minuti dopo ecco che si verifica il primo tamponamento con quattro veicoli coinvolti. Nessun ferito e Polizia locale che invita a fare la constatazione amichevole. Non passano che dieci minuti ed ecco il secondo tamponamento con tre auto. Per fortuna anche in questo caso solo danni ai mezzi.