"Boccata d’ossigeno dai fondi del Pnrr"

"Il taglio delle spese

ai Comuni ha provocato per almeno due decenni un deficit nelle manutenzioni: solo grazie al Pnrr è stato possibile affrontare investimenti

e interventi altrimenti

di difficile realizzazione":

è così che, a fine sopralluogo, il sindaco Lorenzo Radice ha voluto riassumere il senso dei tanti interventi messi in atto sulle scuole, compresi quelli presentati ieri. "Il Pnrr è stato una boccata d’ossigeno - ha proseguito - nella logica di investire risorse aspettandosi un ritorno nel medio periodo. Anche i piccoli investimenti fatti sono parte di un ecosistema in cui cerchiamo di creare le condizioni per far stare meglio gli studenti e creare condizioni di insegnamento migliori".