Abbiategrasso (Milano), 24 ottobre 2018 - Lotta allo smog, ci risiamo con i blocchi alle auto. Abbiategrasso è tra i 15 Comuni dove i veicoli diesel Euro 4 non potranno circolare fino a domani, in seguito allo sforamento dei livelli di Pm10 nell’aria per quattro giorni di fila. «Ne prendiamo atto – ha commentato il sindaco Cesare Nai, che nei giorni scorsi si era opposto al fermo dei veicoli diesel Euro 3 imposto da ottobre a marzo -. Ma mi pare che i veicoli più inquinanti siano fermi da oltre venti giorni ormai, e immagino che Milano abbia preso alla lettera il provvedimento, quindi avremmo dovuto vedere un miglioramento nella qualità dell’aria. Invece i livelli di Pm10 salgono, a dimostrazione del fatto che il blocco dei diesel Euro 3 non è una soluzione efficace e che solo la pioggia può riportare gli inquinanti sotto la soglia limite». Nai è poi voluto tornare sulla questione che l’ha visto coinvolto personalmente quando sono scattati i divieti imposti dal Pria (Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria).

«Anche le associazioni ambientaliste che hanno criticato la mia scelta sono state oneste nell’ammettere che servono ben altri provvedimenti. Bisogna sedersi tutti intorno a un tavolo mettendo da parte le considerazioni ideologiche per trovare soluzioni davvero efficaci. Purtroppo questo è un problema che riguarda tutta la Pianura Padana per il numero di abitanti e per la sua conformazione». «Tanti cittadini di Abbiategrasso, in questi giorni, mi hanno detto che preferiscono rischiare una multa piuttosto che il posto di lavoro» ha poi chiosato. Che siano diesel Euro 3 o Euro 4, fino a domani è bene ricordare che i cittadini «pizzicati» con un veicolo di queste categorie (o inferiori) restano comunque a rischio multa, visto che non sono necessarie ordinanze o cartellonistica per attuare il provvedimento, come ha puntualizzato Regione Lombardia. Domani, quando verranno ricontrollati i livelli delle polveri sottili si valuterà se procedere o meno con le misure limitative sui veicoli Euro 4 diesel. Fino ad allora il divieto di circolazione sarà attivo dalle 8.30 alle 18.30; mentre i riscaldamenti di case e negozi non potranno superare i 19 gradi.

