Blitz antispaccio dell’Arma Un arresto e una denuncia

di Sara Giudici

Un’operazione di controllo del territorio ad ampio raggio per far fronte agli episodi di microcriminalità ma anche allo spaccio di sostanze stupefacenti. È quello che hanno realizzato nel weekend i militari della Compagnia di Saronno che hanno intensificato i controlli nella zona del Tradatese con una serie di interventi che hanno portato ad un arresto e ad una denuncia. Ma andiamo con ordine. Nella mattinata di venerdì 24 marzo, i carabinieri della stazione di Castiglione Olona, hanno eseguito alcuni controlli nel centro abitato di Venegono Superiore.

Nel corso dell’intervento è stato fermato ed accompagnato in caserma un 29enne straniero, risultato dagli accertamenti illegalmente presente nel territorio italiano. La persona è stata identificata e denunciata per la violazione delle norme sulla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale ed è stata contestualmente avviata la procedura per l’espulsione. Sempre nel pomeriggio di venerdì, i militari della tenenza di Tradate hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo di 32 anni, già affidato in prova ai servizi sociali, in esecuzione del decreto di sospensione della misura emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Varese.

L’uomo era stato condannato in via definitiva a sei mesi di reclusione, per una rissa avvenuta nel 2018, da espiare mediante l’affidamento in prova ai servizi sociali ma le reiterate violazioni alle prescrizioni imposte hanno indotto l’Ufficio di Sorveglianza a sospendere la misura alternativa ed a disporre la detenzione in carcere. Infine nella tarda serata di sabato 25 marzo, un 34enne è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura poiché durante il controllo eseguito dai carabinieri della stazione di Gorla Minore, nelle adiacenze dell’area boschiva di Marnate è risultato detenere sostanza stupefacente per uso personale. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane per intensificarsi anche per prevenire furti ed effrazioni nel periodo delle festività di Pasqua.