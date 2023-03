Bimbo soffocato da pezzo di pane Rimane grave

Rimane in condizioni gravissime il bambino di cinque anni soffocato lunedì sera all’ora di cena da un pezzo di pane andato di traverso. Il bambino, di origini peruviane, è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Niguarda a Milano, dov’è stato portato lunedì con l’elisoccorso del 118. A far scattare l’allarme erano stati i genitori e la nonna, presenti in quel momento nell’abitazione di via Galilei, in preda al panico e alla disperazione dopo che ogni tentativo di provare a fargli espellere il boccone, che gli stava ostruendo i bronchi, era andato a vuoto. Quando sono arrivati i soccorritori dell’Ata Soccorso e l’équipe medica il bambino era in arresto cardiocircolatorio. Sono subito stati applicati tutti i protocolli richiesti in questo caso, ma l’equipaggio del 118 si è anche subito reso conto che era di vitale ed estrema importanza, col bambino non più in grado di ossigenarsi autonomamente, il ricovero in una struttura specializzata, come appunto il Niguarda.

La famiglia risiede a Vermezzo da un anno. Quanto successo ha inevitabilmente commosso tutta la comunità vermezzese. A cominciare dal sindaco Andrea Cipullo che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione e si è subito messo in contatto col padre. Nella pagina social “Sei di Vermezzo e Zelo se...“ tanti i messaggi di vicinanza e solidarietà per la famiglia. E di preghiere, perché il bambino possa al più presto essere dichiarato fuori pericolo. Nel 2007 c’era già stata una tragedia simile, con un bambino ancora più piccolo, di due anni, morto soffocato dopo aver ingoiato per gioco una pallina del calciobalilla.

