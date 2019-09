Legnano (Milano) 1 settembre 2019 - Grande successo per la seconda edizione di 'La mia Legnano', raduno dedicato alla leggendaria bicicletta. Soddisfatto l'organizzatore, il legnanese Giampiero Prinzo, cultore della storia ciclistica della Legnano: "Davvero una grande emozione aver visto stamane più di un centinaio di amatori di questo grande marchio delle due ruote partecipare alla nostra pedalata. E' una storia non solo sportiva ma anche dell'economia della nostra città che non dobbiamo assolutamente dimenticare e che occorre far conoscere specialmente alle giovani generazioni".

