Biblioteca super Crescono utenti e finanziamenti

La biblioteca Marinoni, secondo i dati appena aggiornati, è seconda per numero di nuovi utenti acquisiti nel 2022 tra tutte le 60 biblioteche del Csbno (32 Comuni in tutto) dopo la sola Cinisello Balsamo e terza nel totale degli utenti "attivi": ora, con un finanziamento ad hoc ottenuto al bando "Per il libro e la lettura 2022" di Fondazione Cariplo, darà vita a un progetto studiato per ampliare ulteriormente il numero degli utenti. Vale 42mila euro per le attività della biblioteca, infatti, il finanziamento ottenuto dal Comune di Legnano con il progetto "La lettura, un bene (in)comune". Il progetto presentato dal Comune di Legnano si articola in sette azioni principali, orientate a mettere in rete la biblioteca civica e i tanti attori del territorio per fare della lettura un bene di comunità e rafforzare quella comunità di lettori che, dato riferito al 2022, è cresciuta di 835 utenti, numero che colloca la Marinoni in seconda posizione nell’ambito del CSBNO dietro solamente a Cinisello Balsamo. L’incremento del numero di lettori e fruitori del servizio bibliotecario è proprio uno dei quattro obiettivi del progetto insieme con lo stimolo a un ruolo attivo dei cittadini nella vita culturale, la condivisione dei progetti e la socializzazione e il rafforzamento del senso di appartenenza dei cittadini alla biblioteca come luogo di cultura e comunità. Nel 2022, passando agli altri numeri dello scorso anno, la biblioteca di Legnano si è posizionata terza nel Csbno per numero di utenti attivi toccando quota 3mila 831: la composizione dell’utenza ha registrato un rafforzamento di iscritti nelle fasce 41-50 e 51-60 anni, entrambe a quota 531. P.G.