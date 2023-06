Benvenuto ai Nuovi Nati, Cerimonia di Accoglienza a Castellanza

Benvenuti pargoletti. L’amministrazione ha salutato sabato mattina in Municipio i nuovi nati, nella prima delle giornate dedicate alle famiglie dei neogenitori. Protagonisti le bambine e i bambini che hanno visto la luce entro il maggio scorso: la cerimonia ha visto l’adesione di una ventina di famiglie, con mamme e papà accompagnati da sorelline e fratellini. Il "benvenuto ai nuovi nati", è un progetto comunale nato con l’intento di diffondere sul territorio pratiche di gentilezza e accoglienza, attraverso la collaborazione con le associazioni e le realtà cittadine che si occupano dei servizi ai bambini da 0 a 3 anni. "Siamo molto soddisfatti dalla grande adesione che riscuote ogni appuntamento - ha commentato il sindaco Mirella Cerini, presente alla cerimonia insieme all’assessore alle Politiche sociali e alla Gentilezza Cristina Borroni e al consigliere Alessio Radaelli -, segno che eventi di aggregazione di questo tipo sono molto graditi da parte dei cittadini sia come momento di incontro con l’amministrazione comunale, sia di conoscenza con altre famiglie, con cui possono scambiare consigli ed esperienze". Nel corso della mattinata è stato offerto alle famiglie un pacco dono destinato ai piccoli cittadini castellanzesi, come benvenuto all’interno della comunità. Il kit, creato in collaborazione con Farmacia comunale, Farmacia Morelli e Knit Cafè, vuole celebrare un momento di gioia e accoglienza per i nuovi arrivati, fornendo alle famiglie gli strumenti necessari per affrontare con serenità il periodo di importanti cambiamenti che accompagnano l’arrivo di un bimbo. S.V.