Magenta (Milano), 7 giugno 2020 - Una cerimonia composta, assai diversa di quelle passate, ma non per questo meno sentita quantomeno dai presenti. Le celebrazioni di ieri mattina, originariamente si sarebbero dovute tenere all’Ossario dei Caduti di via Brocca. Ma complice il tempo piovoso e incerto, si è preferito optare per la messa in basilica. Al termine della celebrazione religiosa, il corteo ha raggiunto l’Ossario per rendere omaggio ai 4.000 caduti, nonché; per i discorsi di rito. Immancabile nell’intervento del Ssindaco Chiara Calati il riferimento all’attualità. Parole commosse e sinceramente partecipate quelle del primo cittadino con un parallelo tra quanto capitato nel 1859 e quanto oggi la comunità si trova a vivere con la battaglia al covid-19.

