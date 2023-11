Basta violenze e maltrattamenti. In mille alla fiaccolata in centro

Un fiume di luci, quelle delle fiaccole, ha percorso nella serata di lunedì le vie cittadine , è stata grande l’ adesione a Busto Arsizio all’iniziativa contro la violenza sulle donne organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Eva Odv. Un appello particolare a partecipare era stato lanciato dal sindaco Emanuele Antonelli che si era rivolto agli uomini, invitati a dare un segnale di cambiamento per mettere fine a un fenomeno intollerabile e tanti l’hanno fatto. Circa mille i partecipanti, tanti uomini, arrivati anche da altri comuni e tante donne, insieme per dire basta alla violenza sulle donne. "C’è stata un’adesione importante – ha detto il sindaco – gli uomini hanno risposto, ora il nostro impegno è di aiutare le donne che da sole non riescono a liberarsi dalla spirale delle violenze. Devono sapere che non sono sole. Nella nostra città un riferimento prezioso è il centro di Eva Odv, può costituire davvero un’ancora di salvezza". A ricordarlo è la panchina rossa inaugurata nella giornata di sabato in piazza Trento e Trieste, davanti alla quale si è conclusa la fiaccolata, in evidenza ci sono i numeri di telefono che già hanno salvato tante donne: 1522 e il 3345369630. Il passo fondamentale da compiere per ogni donna vittima di violenza è non chiudersi nel silenzio ma chiedere aiuto, denunciare, rivolgersi ai centri antiviolenza e alle forze dell’ordine. Nelle ultime due settimane trenta donne si sono rivolte al centro bustese, lo ha detto Cinzia Di Pilla, coordinatrice di Eva Odv, la conferma della gravità del fenomeno. Dalla città l’altra sera uomini e donne, insieme, hanno detto basta alla violenza. Accanto al sindaco Antonelli, hanno sfilato, fiaccola in mano, il collega di Somma Lombardo Stefano Bellaria, consiglieri comunali e assessori di Busto Arsizio, la presidente del consiglio comunale Laura Rogora, i rappresentanti delle forze dell’ordine, la presidente di Eva Odv Emilia Barni, la coordinatrice del centro Cinzia Di Pilla, gli assessori regionali alla Famiglia e Pari opportunità Elena Lucchini e alla Cultura Francesca Caruso, l’eurodeputata Isabella Tovaglieri. Dalla città è arrivato un segnale importante, il richiamo è all’impegno di tutti, lo ha sottolineato l’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni, " "Quando vediamo qualcosa che non va, non giriamo la testa come è successo nei recenti episodi, ma segnaliamo alle forze dell’ordine, ai servizi sociali, ai centri antiviolenza".