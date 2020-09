Legnano (Milano), 21 settembre 2020 - I muri della basilica rinascimentale di San Magno, tra l’altro da poco restaurata, usati come orinatoio (e non solo) da bambini, adulti e quattrozampe. Rifiuti un po’ dappertutto, specie nei fine settimana. Stesso “trattamento“ irriguardoso riservato alla galleria pedonale che collega l’omonima, centralissima piazza con la vicina via Girardelli. Ce n’è abbastanza per spingere il prevosto della città, monsignor Angelo Cairati, a minacciare di chiudere il passaggio pedonale se non si interverrà – è uno dei suggerimenti di Cairati – con dei repellenti per i cani e con la videosorveglianza. In città "c’è troppa maleducazione...".

© Riproduzione riservata