Legnano, droga e pregiudicati: chiude per dieci giorni il bar Alberto da Giussano

Legnano (Milano), 27 giugno 2023 – Lo scorso mese di maggio il locale era stato al centro di un “blitz” degli agenti di polizia che avevano trovato cittadini irregolari e sostanze stupefacenti nascoste in bagno: ora Il Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato, ha decretato la sospensione per dieci giorni della licenza del “Bar Alberto da Giussano” di via Venegoni 47, proprio di fronte alla chiesa dei Santi Martiri. Il provvedimento di sospensione è stato notificato ieri dagli agenti del commissariato di Legnano come esito finale dei numerosi controlli effettuati dai poliziotti tra aprile e maggio: il locale è risultato essere frequentato da numerosi avventori con precedenti penali e di polizia, dediti anche al consumo e spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, lo scorso maggio, gli agenti con l’ausilio di un’unità cinofila avevano effettuato l’ennesimo controllo all’interno del cortile del bar e qui avevano riscontrato la presenza di sette avventori, tutti irregolari sul territorio nazionale con precedenti in materia di immigrazione. All’interno del bagno esterno, erano state rinvenute una mannaia sporca di sostanza stupefacente e piccole quantità (15 grammi circa) di hascisc.