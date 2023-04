Bambino di cinque anni investito da un’auto in un parcheggio

È stato elitrasportato al Niguarda un bambino urtato da un’auto ieri pomeriggio a Magenta. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. Erano le 15 quando è scattato l’allarme nel parcheggio del Mc Donald’s. Il bimbo, dell’età di circa 5 anni, era con i genitori ed era uscito dal Mc Donald’s dirigendosi verso il parcheggio. Dall’altra parte sopraggiungeva, a bassissima velocità, un’auto Alfa Romeo che non lo ha notato perché la visibilità era limitata dalla presenza di una siepe. Giunti sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e l’elisoccorso. Tanto spavento, con il bimbo trasferito al Niguarda in codice giallo, ma i traumi non lo metterebbero in pericolo. Sul posto è giunta anche la Polizia locale di Magenta per chiarire la dinamica del sinistro.