Avviato l’iter per l’ospedale unico. I due sindaci pronti a firmare

Ancora un ritardo ma di pochi giorni, poi l’Accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale di Busto Arsizio-Gallarate, nel rione di Beata Giuliana, sarà firmato dai sindaci delle due città, Emanuele Antonelli e Andrea Cassani, che attendono la chiamata dalla Regione. Lunedì è invece arrivato il via libera della Giunta regionale lombarda alla delibera sull’ipotesi di accordo, il prossimo passo la firma dei sindaci e degli altri enti coinvolti, il percorso verso la progettazione è dunque avviato. Ancora qualche giorno e l’iter burocratico sarà concluso, quindi l’attenzione si sposterà sul cronoprogramma fissato nero su bianco e illustrato dai tecnici di Palazzo Lombardia durante le commissioni consiliari a Busto Arsizio e a Gallarate, prima del passaggio per il voto e l’approvazione dell’accordo nei due Consigli comunali del 28 settembre.

Secondo quanto indicato nel documento a metà novembre sarà indetta la gara per il progetto di fattibilità tecnico-economico e per quello esecutivo, a luglio 2024 la consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica, ad aprile 2025 la consegna del progetto esecutivo, a giugno la gara per i lavori in modo da centrare l’obiettivo di avviare il cantiere a dicembre 2025 con conclusione e attivazione del nuovo polo sanitario, un investimento da 440 milioni, previste a giugno 2029.

Contrari al progetto del nuovo ospedale il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto, Medicina Democratica, Legambiente, Comitato Salviamo gli alberi di Gallarate, Comitato Salviamo la brughiera di Casorate Sempione, Assemblea Popolare, Collettivo Tanuki, Sindacato generale di classe che hanno diffuso un comunicato congiunto.

"Noi riteniamo che sia necessario e possibile lavorare per mantenere i nostri ospedali e investire nel loro rilancio quindi continueremo a organizzare iniziative cui invitiamo tutti i cittadini, perché non abbiamo bisogno di cattedrali nel deserto o di speculazioni finalizzate al profitto economico ma di una sanità pubblica radicata nel territorio, vicina alle persone e rispettosa dell’ambiente".

