Auto fuori controllo si schianta contro muro Cinquantenne ferita

Incidente stradale nella mattina di martedì 4 aprile a Sangiano, in via Cadorna: coinvolto un solo mezzo. Per cause in corso di accertamento la conducente di una Mini ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro la recinzione di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna. Allertati anche l’elisoccorso e i carabinieri di Luino. La cinquantunenne è stata portata in ospedale: è stata ricoverata al Circolo di Varese in codice giallo, quindi non sarebbe in pericolo di vita.