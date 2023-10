Auto elettriche nel Parco del Ticino. Prima colonnina di ricarica al Panperduto

È stata attivata anche al Panperduto una postazione per la ricarica delle auto elettriche. Si potrà in questo modo dare concreta attuazione al progetto sperimentale elaborato da Regione Lombardia di mobilità ecosostenibile e di promozione turistica del territorio, sostenuto da E-Vai e dal Consorzio Villoresi. Chi arriva alla Malpensa grazie al car sharing E-Vai può prenotare un veicolo che trova allo scalo aereo e raggiungere i luoghi più caratteristici del Ticino, e nello specifico il Panperduto. Il progetto - presentato ieri mattina al Panperduto dall’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, dal vicepresidente del Consorzio Villoresi Alessandro Rota, dalla presidente del Parco Ticino Cristina Chiappa alla presenza del consigliere regionale Christian Garavaglia - punta a far conoscere Panperduto e renderlo accessibile attraverso una mobilità sostenibile e rispettosa dell’ambiente naturale del Parco in cui si trova. Più in generale il progetto rientra nelle aspettative dell’assessorato regionale ai trasporti che intende creare delle stazioni mobili nei Comuni meno serviti, stazioni dotate di auto e bici elettriche per connettere quel territorio con le stazioni ferroviarie e le fermate dei bus. "Le stazioni mobili - dice Lucente - sono dotate al loro interno hanno un locale dove sostare, distributori di bevande e soprattutto auto e bici elettriche. Mi piace pensare a una Lombardia sempre più interconnessa dove i diversi sistemi di trasporto siano in grado di dialogare in maniera funzionale. Una mobilità alternativa". Contrariamente al car sharing in funzione a Milano in questo caso le auto di E-Vai non devono essere riportate nel luogo di partenza ma si possono lasciare in una delle 120 stazioni mobili già programmate. "Il valore storico, culturale e naturalistico di Panperduto è ancora poco conosciuto, nonostante sia un simbolo importante dell’ingegneria idraulica lombarda e dell’operosità di fine ‘800. La sua valorizzazione, dopo interventi di restauro, passa da una maggiore accessibilità al sito, non collegato dal trasporto pubblico ma posto in prossimità di Malpensa e di altre stazioni ferroviarie" spiega Valeria Chinaglia, direttore generale del Consorzio Villoresi.