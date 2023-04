Auto di lusso prese di mira nella notte Via specchietti e fanali

Almeno 8 Bmw sono state predate nel quartiere Aquilone nella notte tra giovedì e venerdì. I ladri hanno preso tutto quello che poteva essere preso e rivenduto come pezzo di ricambio: specchietti, navigatori e fanali. Tra via Bainsizza e via Petrarca sono state prese di mira almeno 8 auto tutte Bmw, alcune X3 e alcune X1. La mattina dopo, quando i proprietari sono usciti di casa, le auto si presentano tutte nello stesso modo: senza specchietti, senza fanali e senza navigatore. Il risultato è stata la denuncia ai carabinieri di alcuni dei proprietari, l’immediata corsa dal meccanico o concessionaria in modo da poter utilizzare la vettura il prima possibile. Tra quelle prese di mira anche alcune vetture a noleggio.

Sara Giudici