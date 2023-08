Auto imbocca contromano la rampa d’accesso all’A4 e si schianta contro un’altra vettura

Accertamenti in corso dopo un incidente all’imbocco della A4 in territorio comunale di Marcallo con Casone. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, poco dopo le 19.30 un’auto ha imboccato contromano la rampa di immissione allo svincolo dell’autostrada in direzione Venezia.

Incidente in autostrada (Archivio)

La vettura ha percorso alcune decine di metri, fino a quando non è andata a cozzare contro un’altra auto, che procedeva nel senso corretto di andamento. Stando alle prime informazioni sono quattro le persone rimaste ferite e trasportate in codice giallo in ospedale.

Sul posto dello schianto sono intervenute quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso del 118. La polizia stradale è al lavoro per ricostruire cosa abbia spinto l’automobilista a imboccare contromano la rampa.