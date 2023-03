Aula magna Ite lasciata sporca: assemblee vietate

Da lunedì 6 marzo all’ITE Enrico Tosi tutte le classi interromperanno le lezioni dell’ultima ora 5 minuti prima della fine e gli studenti provvederanno a ripulire i sottobanchi e a gettare ogni cosa nella spazzatura. E’ quanto comunicato dalla dirigente Amanda Ferrario con una circolare inviata ieri alle famiglie. Dall’altro giorno l’istituto superiore bustese è al centro di polemiche dopo la decisione della preside di sospendere le assemblee studentesche fino a che gli studenti non impareranno a lasciare la scuola in ordine come la trovano ogni mattina. Un provvedimento eccessivo secondo un genitore, che lo ha definito da "regime totalitario" in una lettera diffusa a nome di altri genitori. Ieri la dirigente ha replicato con una comunicazione inviata a tutte le famiglie nella quale respinge le critiche e spiega i motivi della decisione, ricordando l’importanza della buona educazione e del rispetto delle regole. Decisione necessaria fa rilevare "dopo l’ennesimo episodio di incuria e maleducazione di molti studenti appartenenti a tutte le classi dell’istituto che in aula magna, hanno organizzato un incontro con un relatore esterno e, alla fine delle due ore di permanenza, hanno lasciato pezzi di cioccolato, patatine, cartacce, lattine vuote rovesciate ovunque. Passando in aula magna dopo l’incontro si aveva la sensazione di essere in un luogo derelitto e abbandonato. Un vero dolore questo per chi, come noi docenti e personale della scuola, ogni giorno mette tutto se stesso per rendere questi spazi accoglienti, puliti e ordinati". Quindi fino a quando gli studenti non saranno in grado di lasciare gli spazi in ordine come li hanno trovati, saranno sospese le assemblee studentesche. "Da regime" secondo alcuni genitori, provvedimento giusto secondo altri per responsabilizzare i ragazzi che da lunedì prima di lasciare l’aula dovranno ripulire l’aula magna. R.F.