Attolini scaricato da FdI. Ma ora è pressing del Pd: "Agesp prenda le distanze"

Scaricato dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia che si mette sulla stessa linea del coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, il senatore Andrea Pellicini, il primo a prendere provvedimenti nei confronti di Francesco Attolini, attuale amministratore unico di Agesp Energia, revocandogli l’incarico di commissario di FdI a Samarate. Provvedimenti che arrivano dopo la pubblicazione sul profilo social personale da parte di Attolini dell’immagine di una montagna su cui “appare” la figura di Hitler con il braccio teso. Non certo un paesaggio alpino da ammirare… Scherzo, goliardata, come qualcuno vorrebbe far passare quel post, pubblicato nel giorno in cui Israele era sotto il tragico attacco di Hamas, le polemiche continuano come pure il pressing per la rimozione di Attolini dal vertice di Agesp Energia. Nella serata di lunedì si è svolto un vertice di maggioranza tra i partiti di centrodestra durante il quale sul tavolo sarebbe stata messa la richiesta di dimissioni alla quale l’interessato fino a ieri non intendeva rispondere con un passo indietro. Sempre ieri è stato il circolo bustese di FdI invece a mandare un segnale forte e chiaro riguardo alla vicenda.

Il coordinatore cittadino Alberto Falciglia ha diffuso un breve comunicato che esprime la posizione ufficiale del circolo, dissociandosi da quanto pubblicato da Attolini che "in linea con il direttivo provinciale è stato sospeso da ogni incarico di partito". Scaricato dai "Fratelli", l’interessato sembra non intenda affatto dimettersi, convinto, almeno secondo le sue dichiarazioni, che in quella foto ciascuno può vederci ciò che vuole e che è il Pd ad aver strumentalizzato il post. Attese comunque decisioni dai partiti del centrodestra dopo il comunicato del circolo cittadino di FdI, mentre sembra che siano stati chiesti chiarimenti circa la possibilità di destituire Attolini dall’incarico qualora non dovesse fare spontaneamente il passo indietro, ponendo fine alle polemiche in un momento importante per Agesp Energia con l’acquisizione del 70% delle quote da Acinque, un passaggio presentato solo pochi giorni fa con soddisfazione dal sindaco Emanuele Antonelli e dai vertici della società. Il Pd che ha sollevato il caso e ha chiesto le dimissioni l’ha scritto nel suo comunicato "Chiediamo che il sindaco Antonelli e Agesp prendano le distanze. È una questione di credibilità delle istituzioni pubbliche".