Attività in crescita. Saldo più che positivo. Svetta l’accoglienza: "Marketing efficace"

Fine anno, tempo di bilanci, riflettori accesi sul commercio uscito dal periodo più difficile, quello della pandemia. A fare il punto, l’assessore allo Sviluppo economico e vicesindaco Manuela Maffioli, il consigliere delegato Paolo Geminiani e il presidente di Ascom Confcommerccio Busto Arsizio Rudy Collini.

I numeri sono positivi: +133 il saldo tra aperture e chiusure delle attività nel 2023. I dati, elaborati dall’ufficio Suap, mettono in evidenza un aumento notevole di attività ricettive con 54 nuove aperture (di cui 2 B&b, 24 case vacanze, 26 locazioni turistiche, 1 albergo e 1 locanda).

"Un dato raddoppiato rispetto all’anno scorso che ci porta ad avere ben 789 posti letto sul territorio – ha rimarcato Maffioli –. Lo considero frutto dell’azione di marketing attivata dall’amministrazione negli ultimi tre anni, nella convinzione oggettiva che Busto avesse necessità di posti letto e potesse sviluppare una vocazione anche turistica, non solo culturale ma legata alla formazione e all’impresa".

Da segnalare, tra i segni più, l’incremento dei pubblici esercizi con 36 aperture, soprattutto bar, diffusi in tutta la città. Tra i pochi settori in calo, si registra un -7 nell’abbigliamento, un dato non drammatico che comprende un paio di pensionamenti. Visto il periodo, è stata valutata positivamente la tenuta registrata dagli altri settori.

"Non sottovalutiamo le difficoltà di alcune zone fragili, come Borsano, dove abbiamo portato attività culturali e arredi e dove comunque si sono registrate aperture – ha detto Maffioli –. Ci sono potenzialità pronte ad esplodere, penso ai cantieri che stanno per partire, alle nuove attività e agli spazi che sorgeranno: se ognuno farà la propria parte, avremo davanti un periodo di sviluppo, non solo economico, ma di benessere, bellezza di vivere".

Per quanto riguarda l’incremento delle attività ricettive, il presidente Ascom Confcommercio Collini ha sottolineato: "Si sta innescando un meccanismo virtuoso, più persone arrivano in città, più si può alzare il livello qualitativo delle attività, grazie alla presenza di stranieri e turisti, questo può incentivare nuovi brand a investire su Busto e offrire nuovi stimoli a chi già opera sul territorio".