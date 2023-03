Associarma e carristi in lutto per la scomparsa del maresciallo Cicciarella

Lutto all’Associarma e alla sezione dei Carristi per la scomparsa del maresciallo Rocco Cicciarella, presidente onorario del sodalizio con le mostrine rossoblù. Rocco Cicciarella è deceduto lo scorso 12 marzo all’età di 89 anni in Sardegna e viene ricordato con stima ed affetto dai commilitoni legnanesi dell’ex caserma Luigi Cadorna e di quel mondo associativo combattentistico e d’arma per il quale si è sempre speso con tanta passione, amicizia e dedizione in nome di valori patriottici, di memoria storica e di identità legata in particolare alla specialità dei carristi, che con i bersaglieri hanno contraddistinto la vita militare cittadina quando c’era ancora il servizio militare di leva obbligatorio. L.D.F.