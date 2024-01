Assegnati contributi alle sale teatrali cittadine per quasi 60mila euro

Assegnati i contributi alle sale teatrali cittadine, risorse importanti a sostegno dell’attività che gli spazi propongono nel corso dell’anno. La somma complessiva messa a disposizione dall’amministrazione comunale è pari a 59mila 373 euro, così suddivisa: San Giovanni Bosco 14.343,75 euro; Palchetto Stage 13.631,25 euro; Lux 12.825,00 euro; Fratello Sole 7.275,00 euro; Manzoni 6.843,75 euro e Sant’Anna 4.454,73 euro. L’assegnazione è avvenuta a fronte di un bando pubblicato il 6 novembre, sulla base dei criteri approvati il 31 ottobre su proposta dell’assessore alla Cultura Manuela Maffioli. Hanno partecipato al bando sei sale teatrali, quest’anno si è aggiunto all’elenco anche il teatro Sant’Anna, rilanciato grazie all’impegno del parroco don David Maria Riboldi. "Anche quest’anno concorriamo a sostenere concretamente le nostre sale, in molti casi gestite e animate da lodevoli volontari culturali – spiega l’assessore e vicesindaco Emanuela Maffioli – confermando l’importanza che riconosciamo a questi spazi di cultura e di bellezza, ma anche di vita comunitaria, incontro e confronto, contenuti e valori".

Quest’anno una sala in più, quella di Sant’Anna, sottolinea Maffioli "ci gratifica anche la rinascita del Teatro Sant’Anna, in un quartiere che merita e ha la nostra attenzione e il nostro sostegno". Quindi fa rilevare "Ricordo che i contributi alle nostre sale cittadine sono stati l’unica voce del bilancio della Cultura a non aver subito contrazioni in pandemia, anzi ad essere aumentate. Una scelta consapevole, che rinnoviamo con piena convinzione ogni anno. Gli spazi teatrali e cinematografici stanno ancora in parte soffrendo dell’onda lunga della pandemia". E conclude con un invito"Rivolgo un incoraggiamento ai cittadini, perché tornino a frequentarli: il pubblico è il vero fattore a determinare la tenuta e la vita di questi preziosi luoghi".

Rosella Formenti