Arriva “Progetto Ellie” Servirà ad abbattere le barriere per gli anziani

Un progetto ambizioso e innovativo che utilizza tecnologie all’avanguardia per abbattere le disabilità e stimolare i ricordi. E’ il progetto Ellie, presentato alla Rsa di Corbetta con tutti gli operatori dei vari settori impegnati. Domenica 26 alle 16.30 nella sala polifunzionale di piazza I Maggio a Corbetta si terrà “Fly by me“ di Universis che illustrerà il progetto. L’ingresso sarà gratuito, ma con possibilità di donare un’offerta che verrà devoluta alla Rsa don Felice Cozzi per supportare il progetto. "Come cooperativa Universis crediamo che le Rsa debbano reinventarsi per stare al passo con i tempi – ha detto Francesca, infermiera di Universis – Pensiamo sia importante investire risorse e mettere i nostri ospiti al centro di tutto".