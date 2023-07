Area dismessa ex Isotta Un rebus ancora irrisolto

I cittadini e i consiglieri comunali d’opposizione chiedono all’Amministrazione di rendere note le proprie idee, strategie e l’iter per la rinascita dell’ex Isotta Fraschini e di fare il punto della situazione dei progetti connessi, a partire dal maxi protocollo d’intesa con Ferrovie Nord ma il sindaco Augusto Airoldi spiega che essendoci solo una proposta iniziale di piano integrato di intervento "chiedere adesso cosa farà l’Amministrazione è fuori tempo". Si può sintetizzare così il consiglio comunale aperto che si è tenuto martedì sera all’auditorium Aldo Moro (visto che la sala consiliare ha infiltrazioni d’acqua dal tetto) sul futuro dell’ex Isotta Fraschini la maxi area dismessa a ridosso del centro storico. La seduta, richiesta dai consiglieri della lista civica Obiettivo Saronno e dall’indipendente Giuseppe Calderazzo, si è aperta con la delusione dei presenti quando l’Amministrazione ha spiegato che non avrebbe fatto una presentazione della proposta iniziale del piano di intervento o dell’iter in corso. Fulcro degli interventi del pubblico è stata la richiesta all’Amministrazione di fornire notizie sull’interesse pubblico dell’intervento e sul grande parco. Chiarimenti chiesti anche sulla tramontata collaborazione con Brera. Forti anche i dubbi sulle ricadute sulla viabilità per "l’arrivo di almeno 3.500 nuovi residenti". A chiudere la serata il sindaco Airoldi: "Abbiamo una proposta iniziale di piano integrato di intervento e a luglio faremo delibera di indirizzo. E’ un’area privata il sindaco non può fare conferenza stampa per rendere noto quello che stanno facendo tecnici della proprietà e quelli comunali". S.G.