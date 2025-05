Area Baraggia: bonifica e chiarezza

Dopo che durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal capogruppo di maggioranza Gianluca Ciculi in merito al recupero ambientale dell’area Baraggia, si pensa adesso al recupero. "Fin dall’inizio abbiamo scelto un approccio sobrio, trasparente e aperto al confronto – ha dichiarato Ciculi – senza protagonismi, ma con la volontà di costruire soluzioni concrete". La vicenda Baraggia torna dunque sotto i riflettori con un impegno formale da parte dell’amministrazione a portare avanti un percorso di recupero ambientale, nel rispetto delle promesse elettorali e degli interessi collettivi. Durante il consiglio, è stato inoltre annunciato l’avvio di una Commissione d’inchiesta per fare piena luce sul passato dell’area Baraggia e sulle circostanze che hanno portato alla cancellazione dell’Accordo di Programma, che in passato rappresentava una garanzia importante per il destino della zona.