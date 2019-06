Arconate (Milano), 21 giungo 2019 - Si mette a litigare con l’ex socio e travolge i tavoli della pizzeria. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma poteva andare decisamente peggio visto lo sconsiderato gesto di un 43enne di Gorla Minore che nella serata di mercoledì si è recato in centro ad Arconate, nella propria ex pizzeria per incontrare l’ex socio.

Da lì in avanti una lite, terminata solo grazie all’intervento dei carabinieri della stazione di Busto Garolfo. Dopo che i militari si sono allontanati, il 43enne è tornato in piazza Libertà a bordo della propria autovettura urtando i tavolini e le sedie all’esterno della pizzeria, ma senza investire pedoni o avventori che erano presenti a quell’ora. L’uomo è poi sparito a bordo dell’auto per poi presentarsi più tardi ai militari. È indagato per minacce e danneggiamento aggravati.