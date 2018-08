Parabiago (Milano), 28 agosto 2018 - Hanno lavorato con grande precisione i carabinieri per ritrovare il pc di una signora. Finché ci sono riusciti. Pc che era stato ritrovato su un treno Trenord nei giorni scorsi da un addetto alle pulizie che ha pensato di portarlo a casa e di non consegnarlo alla polizia ferroviaria o al capotreno. Quando la donna si è accorta di non avere più il pc ha allertato immediatamente la polizia di Stato, chiamata poi girata ai carabinieri competenti per territorio. La proprietaria del computer aveva però un grande vantaggio, quello di avere installato un’applicazione che le ha consentito di sapere dove si trovasse il portatile, con tanto di indirizzo che la donna ha provveduto a fornire ai carabinieri.

Le ricerche però non si sono rivelate per niente facili: i carabinieri controllano su internet dove è situato quell’appartamento. Ed appare una palazzina. I militari predispongono un piano. Ovvero, quando i Carabinieri riescono a verificare che in casa ci sia qualcuno e riescono ad entrare, si può provare ad attivare l’applicazione e a far sì che il computer emetta dei suoni. Ma le cose si complicano ulteriormente. Perché il computer è stato spento senza più essere riacceso. Cosa fare? I carabinieri sono intenzionati a non lasciar perdere. L’ultima informazione che hanno è quella decisiva. I collegamenti erano stati due, nell’ultimo pomeriggio, di cui l’ultimo due ore prima ed entrambi dallo stesso indirizzo. I militari provano. Entrano in azione i carabinieri della stazione di Parabiago. Ma si sa davvero poco. Soprattutto non si sa quante persone debbano essere controllate. All’indirizzo indicato i militari hanno incontrato una donna di 80 anni che non aveva internet. Non mentiva di certo. Così come non mentiva il vicino, un uomo di 65 anni che era appena rientrato dall’ospedale. Poi sul tetto della palazzina hanno notato un’antenna per la connessione internet. Ed è scattato l’ultimo tentativo rivelatosi decisivo: bussano alla porta di un uomo che, inizialmente, ha detto di non avere computer in casa. Alla domanda dei militari spiega di lavorare per una società che svolge le pulizie sui treni di Trenord. I carabinieri lo incalzano e, alla fine, lui confessa. Mostra ai carabinieri il Pc in una borsa nera, con mouse e caricabatteria. Così come era stato lasciato. Non è stato denunciato.