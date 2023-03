Anziana chiama il vicino Finto tecnico dell’acqua se ne va a mani vuote

Provvidenziale l’intervento del vicino di casa per l’anziana che stava finendo nella trappola del truffatore costretto alla fuga. È accaduto a Induno Olona, dove il falso addetto si è presentato alla vittima sostenendo di dover effettuare un controllo dell’acqua perché poteva essere inquinata da un guasto. L’anziana ha intuito l’inganno e ha chiamato il vicino di casa, a quel punto il truffatore è fuggito. Dopo l’ennesimo caso, l’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Cavallin ha disposto un rafforzamento dei pattugliamenti della polizia locale. Parallelamente continua l’impegno dei Comuni con incontri dedicati proprio al pericolo delle truffe. A Vedano Olona l’appuntamento è martedì (ore 15.30) al Centro sociale di via dei Martiri: presenti carabinieri e polizia locale per i consigli, al termine sarà distribuito un vademecum. R.F.