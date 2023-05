Ancora vandalismi, il titolare: "Dormiremo su una brandina nel bar"

"Se l’intenzione della delinquenza è farci chiudere, ci stanno riuscendo". Sergio De Bernardi, titolare del Caffè di via XX Settembre, non nasconde la sua rabbia. Nella notte fra sabato e domenica la quarta spaccata, a pochi giorni dall’ultima: la vetrata dell’ingresso mandata in frantumi con un cordolo in pietra. "È stato un atto vandalico, non hanno rubato nulla, siamo stati chiamati dai vicini verso le 4 di notte – affema –. Hanno tentato di spaccare la porta e poi hanno mandato in frantumi il vetro, appena sostituito. Non possiamo continuare così".

Danni ingenti, per la famiglia De Bernardi. Sergio però non si è dato per vinto. Domenica ha chiuso con assi di legno la parte danneggiata e ieri era dietro il banco a servire caffè e cappuccini. "Porterò una brandina nel bar e dormiremo qui – prosegue –. Certo, potrei mettere le saracinesche al posto delle vetrate, ma è una spesa troppo onerosa. Già adesso lavoriamo per ripagare i vandalismi". Sergio, la moglie Ghisi e la figlia Valentina stanno reagendo alle intimidazioni con forza.Silvia Vignati