Ancora un infortunio: soccorso operaio di 49 anni

Infortunio sul lavoro ieri mattina ad Azzate, coinvolto un operaio di 49 anni. L’allarme è scattato intorno alle 9 in un’azienda di materie plastiche. Subito sul posto i soccorsi con ambulanza e auto medica, i vigili del fuoco di Varese, i carabinieri e i tecnici di Ats Insubria per i rilievi del caso. Ancora da chiarire la dinamica. L’operaio dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Varese, le sue condizioni non erano gravi. Purtroppo continuano gli infortuni sul lavoro anche nel varesotto, questo mese il più grave ha coinvolto a Somma Lombardo in un’azienda tessile un’operaia di 51 anni, che ha riportato un trauma cranico. Dai sindacati continua è la richiesta di maggiori investimenti sulla sicurezza rilanciata di recente con un comunicato congiunto di Filctem Cgil di Varese e Femca Cisl dei Laghi.