Ancora scontri tra baby gang. Scatta l’allarme

Baby gang ancora in azione nelle scorse ore a Legnano. Una rissa fra minorenni nella zona di largo Tosi, con un ragazzino spinto nella fontana, è l’epilogo dell’ennesimo scontro fra bande in città. Sul posto gli agenti della polizia locale, giunta con due pattuglie nella zona del parco Falcone Borsellino, spesso teatro di risse fra ragazzi.

È ancora presto per capire se quanto accaduto sabato sera al luna park, in via Guarciotti e nella zona della stazione ferroviaria, col ferimento di tre minorenni, sia in qualche modo collegato con questo ennesimo episodio di violenza. I fatti però parlano chiaro: il problema delle baby gang in città sta assumendo contorni preoccupanti. Secondo alcuni adolescenti, quello che da qualche settimana sta accadendo a Legnano è la punta dell’iceberg di un faida in corso fra ragazzini di diverse cittadine: Canegrate, Legnano, Cerro Maggiore e Gallarate. Tutte vendette prima minacciate su internet, poi dal vivo con una serie di atti di teppismo.

A Canegrate, dove tempo fa era avvenuta una sanguinosa rissa fra egiziani e sudamericani, qualcuno continua a prendere il treno per recarsi a Legnano a cercare un ragazzino che si è reso protagonista tempo fa di un pestaggio. Una vendetta fra gruppi di etnie diverse che sta proseguendo anche fuori dal paese con spedizioni punitive.

Vendetta anche fra alcuni adolescenti di Legnano, Gallarate e Busto, dopo il pestaggio a Gallarate di un 17enne legnanese. Il calcio e gli ultras di Pro Patria e Legnano c’entrano poco o nulla. Ma per questioni sportive e di rivalità qualche giorno fa sangue anche fra giovani e giovanissimi tifosi di Parabiago e Sant’Ilario.

Christian Sormani