Ancora non si trova il cane della ragazza

I corpi dei due alpinisti sono stati trovati rapidamente, ma non c’è alcuna traccia del cane Eos, una femmina di quattro anni, che era con loro, spazzato via da una slavina con un fronte piuttosto ampio e abbastanza veloce da trascinare la donna nel lago sottostante. Una morte terribile per entrambi che si somma ai tanti interrogativi legati al percorso effettuato dai due ciaspolatori e alle condizioni meteo della zona, gravata prima da una nevicata piuttosto consistente e poi dall’aumento delle temperature e dal vento in quota. Queste condizioni avevano portato il pericolo valanghe a quota tre su una scala di cinque ma Roberto e Vanessa erano due persone esperte: conoscevano bene quelle zone che hanno ripercorso domenica mattina nel Verbano-Cusio-Ossola, dei quali mesi prima avevano postato immagini e commenti.

Gli uffici regionali e Arpa Piemonte raccomandano per i prossimi due giorni di evitare le escursioni nella neve visto che il pericolo slavine è di grado marcato. Nelle scorse ore la neve fresca non ha fatto in tempo a consolidarsi anche se è previsto nei prossimi giorni una netta diminuzione della temperatura.