Ambulatori sguarniti Tre nuovi medici di base come rinforzi provvisori

di Silvia Vignati

NERVIANO

Tre nuovi medici temporanei. Prenderanno servizio lunedì e permetteranno di tamponare un’emergenza sanitaria, che sappiamo essere non solo locale ma nazionale: ovvero la mancanza di medici di medicina generale. Fino a qualche mese fa, la situazione in paese non destava preoccupazione, anzi: Nerviano copriva tutte le esigenze sul fronte cure primarie. La sindaca, Daniela Colombo, si era mossa anni fa avviando una mappatura per comprendere il bisogno sanitario locale e parallelamente aveva intessuto una fitta interlocuzione con Ats, per capire quali fossero le prospettive per i suoi cittadini. La sollecitazione ricevuta era stata precisa: avviare la medicina di gruppo (che migliora le azioni di comunicazione), incentivare i medici a operare in paese, offrendo spazi belli e piacevoli. Colombo si era mossa in quel solco. Aveva trasferito gli uffici dei servizi sociali nel palazzo comunale e completato la riconversione degli ambienti dell’immobile di via Vittorio Veneto a studi medici. Spazi nuovi, idonei alla medicina di gruppo: per rendere "attrattivo" il territorio per i soggetti interessati a esercitare l’attività medica in forma associata. Le cose però, nelle ultime settimane, si erano complicate. Domani cesserà infatti il servizio il dottor Emanuele Cerminara, che a Nerviano aveva iniziato l’attività di medico di famiglia in febbraio, e a fine mese toccherà al collega Alberto Toniolo. "La nuova emergenza non poteva essere colmata né dai medici storici presenti in paese, né dai due nuovi professionisti che hanno iniziato l’attività lo scorso mese di gennaio - commenta la sindaca -. Potevamo stimare che circa 1.500 cittadini sarebbero rimasti senza medico di base. Ho iniziato allora a fare pressioni su Ats per avere i professionisti, anche provvisori. Gli studi sono pronti, possono ospitare fino a 8 medici a turno, li stiamo assegnando". Ancora ieri mattina, l’ennesimo confronto fra Colombo e Ats e finalmente una soluzione che, seppur non definitiva, può tranquillizzare i cittadini: lunedì Nerviano avrà tre nuovi medici provvisori, che dovrebbero garantire assistenza a tutti, evitando pendolarismi. Anche la sindaca di San Vittore, Daniela Rossi, sta facendo pressioni su Ats da anni, sollecitando interventi per garantire le cure primarie nel paese di cica 8.500 abitanti.