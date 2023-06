Aler e il sindaco Airoldi combattono per sistemare l'area ex Farfalle"

"Stiamo combattendo con Aler per avere un progetto". Non usa mezze parole il sindaco Augusto Airoldi quando ai cittadini riuniti al quartiere Matteotti parla del futuro dell’area ex Farfalle tra via Amendola e via Fratelli Cervi. Si tratta delle vecchie palazzine fatte esplodere nel 2016 con l’intervento di Danilo Coppe celebre esperto di esplosivi che ha realizzato demolizioni diventate iconiche in tutt’Italia a partire da quella del ponte Morandi. Dopo la demolizione sono state smaltite le macerie. E nulla più. Così nella zona incolta da anni ci sono topi, piante infestanti e insetti. Tanto che i residenti chiedono di intervenire. "Noi stiamo combattendo in tutti i modi con Aler – prosegue Airoldi – perché sistemi l’area facendoci qualcosa almeno la metta in sicurezza. I rincari delle materie prime mettono in difficoltà Aler che ora lavora a un nuovo progetto".