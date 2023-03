Alberghiero in tivù La ricetta antispreco fa vincere la sfida agli studenti chef

di Rosella Formenti

Con la ricetta dei mondeghili di pane recuperato gli studenti della classe quinta dell’Istituto alberghiero De Filippi di Varese hanno vinto la sfida con l’Istituto Tor Carbone di Roma nella prima puntata del programma "Avanzi il prossimo" andata in onda in prima serata, mercoledì 1 marzo, su TV 2000,condotta da Tinto e Federico Quaranta. Una trasmissione contro lo spreco alimentare e dunque dedicata al recupero e al riciclo del cibo, temi che stanno a cuore alla scuola varesina, protagonista l’altra sera con la sua ricetta. A cucinare il piatto nella sfida televisiva Russel, studente del quinto anno al De Filippi (a sostenerlo alle sue spalle la classe)che ha saputo utilizzare al meglio i pochi ingredienti a disposizione, a cominciare dal pane raffermo, il risultato è stato particolarmente apprezzato dalla giuria di esperti, nomi famosi, come lo chef Cesare Marretti, Franco Di Pietro, ceo di un’azienda che produce birra dal pane recuperato e Anna Moroni, che ha dedicato parole lusinghiere ai mondeghili varesini. Ieri dopo il successo "ai fornelli televisivi" tanti i messaggi arrivati all’istituto di Varese. "Abbiamo ricevuto molti complimenti – commenta la vicepreside Cinzia Galli – e davvero siamo contenti per i nostri ragazzi che si impegnano con passione". La trasmissione è una vetrina importante ma a renderla ancora più apprezzata dall’istituto De Filippi, dai docenti e dagli studenti è proprio il tema che fa da filo conduttore per tutte le otto puntate, quello dell’impegno contro lo spreco alimentare che, sottolinea la vicepreside "a noi sta particolarmente a cuore, il risultato della nostra classe quinta, che ha proposto la ricetta, lo conferma. Il nostro auspicio è che ora i nostri mondeghili di pane recuperato siano copiati e messi in tavola". Buoni, talmente buoni da ricevere i complimenti di un’esperta come Anna Moroni e dunque da provare assolutamente.