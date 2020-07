Si parte venerdì con i test sierologici ad Albairate. Le giornate successive saranno sabato e martedì 14 luglio; mentre a Cassinetta di Lugagnano i giorni scelti per effettuare le analisi sono lunedì, venerdì 17 e sabato 18 luglio. Tutto è stato ufficializzato dalle due Amministrazioni comunali che si sono organizzate per offrire ai cittadini del territorio la possibilità di eseguire i test. Il costo sarà di 20 euro per il sierologico; quindi, solo in caso di positività, la persona dovrà spendere altri 39 euro per il tampone. I cittadini di Cassinetta ed Albairate avranno la precedenza e potranno scegliere liberamente la sede di prelievo, ma solo tramite prenotazione. I test, comunque, sono aperti anche ai non residenti nei due Comuni. Per le prenotazioni chiamare il 3331473853 o inviare una mail a informazioni@centroames.it. Fra. Pel.

