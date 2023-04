Al volante dopo aver fatto il pieno d’alcol Decine di denunce e patenti ritirate

Controlli rafforzati dai carabinieri di Gallarate nel finesettimana soprattutto lungo le maggiori direttrici quali la Ss 33 del Sempione, che unisce Gallarate alla sponda lombarda del Lago Maggiore passando per Somma Lombardo e Vergiate, la SP 69 di Santa Caterina, che collega Sesto Calende ad Angera e conduce sino al capoluogo, e la S.P. 341 Gallaratese, che copre il versante che costeggia l’Autostrada A8 e raccoglie il traffico di coloro che da Gallarate si spostano nei locali della "movida "presenti tra Albizzate, Cavaria e Solbiate Arno. Gli uomini impegnati nel servizio hanno controllato più di 120 persone e 50 veicoli. Positivo il fatto che la maggioranza degli automobilisti si sia dimostrata virtuosa tuttavia non sono mancati coloro che, purtroppo, sono stati colti in fallo.

Tre le persone denunciate: due uomini per guida in stato di ebbrezza poiché colti alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,2 gl, uno di loro deve rispondere anche di oltraggio a pubblico ufficiale. Un altro giovane, invece, è stato denunciato per possesso ingiustificato di uno sfollagente. Altri 5 giovani sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore al minimo consentito ma più contenuto, per loro patenti "saltate" e multa salata. I controlli continueranno nei prossimi giorni in vista dell’aumento di traffico per le festività pasquali.