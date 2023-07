Al setaccio i boschi dello spaccio Nuovo sequestro di armi e droga

di Rosella Formenti

Proseguono incessanti da parte dei Carabinieri i servizi di perlustrazione delle aree boschive per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, che interessa da nord a sud il territorio varesino. Le operazioni dei militari sono pressoché quotidiane, l’altro giorno il blitz degli uomini della compagnia di Saronno che insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria hanno battuto un’ampia area boschiva compresa tra i comuni di Uboldo e Rescaldina. Nel corso del servizio si sono imbattuti in un gruppo di uomini che, alla vista delle divise, si sono dati velocemente alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce ma per il rapido avvicinamento delle pattuglie in perlustrazione non hanno avuto il tempo di recuperare quanto detenevano all’interno del loro bivacco, recuperato dai militari dell’Arma. Sono stati infatti rinvenuti e posti sotto sequestro un fucile automatico Beretta calibro 9 completo di munizioni, un revolver Smith &Wesson 367 Magnum completo di munizioni, un machete edoltre 200 grammi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish. All’interno del bivacco sono stati recuperati anche alcuni telefoni cellulari, bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Sarà compito ora dei carabinieri del Nucleo Operativo sviluppare tutti gli accertamenti utili per individuare la provenienza delle armi e dare un’identità agli spacciatori in fuga. Resta dunque elevato il livello di attenzione nei confronti dello spaccio di droga nei boschi, un problema affrontato mesi fa al tavolo della Prefettura di Varese e sul quale è arrivata una risposta dal Governo con l’invio a supporto dell’attività dei carabinieri degli Squadroni Eliportati Cacciatori di Calabria, Sardegna, Sicilia e Puglia. Da aprile in due mesi nel corso dei servizi congiunti, secondo i dati resi noti durante la festa provinciale dell’Arma, sono state arrestate 14 persone e denunciate altre 13, smantellati ben 67 bivacchi, sequestrati 2 chili di sostanze stupefacenti, armi e denaro contante. A questi servizi si affianca l’impegno dei carabinieri del territorio varesino che ha permesso nei primi cinque mesi dell’anno in autonomi servizi, di arrestare ulteriori 15 persone.