Aggressioni in carcere Detenuto prende a pugni un agente in servizio

di Rosella Formenti

Ancora un’aggressione a un agente di polizia penitenziaria nella casa circondariale di Busto Arsizio. È accaduto nella serata di mercoledì, fa sapere il segretario territoriale di Uilpa Polizia penitenziaria di Busto Arsizio, Francesco Paolo d’Aries: "Un detenuto di origine romena, a quanto pare con problemi psichiatrici e di tossicodipendenza, al termine di una telefonata autorizzata con un familiare, si allontanava dalla postazione per avvicinarsi al reparto detentivo opposto, con la scusa di farsi cedere del tabacco dai detenuti dell’altra sezione. L’agente di servizio si è avvicinato facendogli capire che non poteva spostarsi, come da regolamento di servizio, ma quest’ultimo, indifferente a qualsiasi tipo di regole, ha colpito inaspettatamente l’agente con dei pugni e schiaffi in pieno volto". L’agente è stato medicato, per lui una prognosi di 5 giorni.

Continua l’esponente sindacale: "Non basta dover fronteggiare la grave carenza d’organico di polizia penitenziaria, ormai assumiamo il servizio con la speranza di rientrare a casa senza subire aggressioni da detenuti. Siamo stanchi di vedere e sentire continuamente parlare di aggressioni ai danni del personale penitenziario, non vengono rispettate le regole, si continua ad andare a lavorare con la presenza di detenuti psichiatrici che letteralmente sono incuranti di qualsiasi tipo di trattamento e regole penitenziarie. Siamo ancora in attesa che l’Amministrazione ci fornisca dei protocolli d’intervento da adottare per limitare al massimo le aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria".

Sull’episodio interviene anche il segretario regionale Uilpa Polizia penitenziaria Pierpaolo Giacovazzo: "Siamo in una situazione non più tollerabile, il personale di polizia penitenziaria svolge il proprio mestiere con professionalità, dignità e umiltà ma le minacce e le aggressioni creano incertezze, insicurezze e soprattutto tolgono significato alla parola tutela nel momento in cui nei confronti di tali tipi di detenuti non vengono presi provvedimenti esponendo a rischi di fatto gli operatori, uomini dello Stato. Chiederemo ancora una volta nuove assegnazioni di nuovi agenti, che a luglio termineranno il corso di formazione, confidando che l’Amministrazione tenga conto degli istituti con gravi carenze d’organico, come la nostra casa circondariale".