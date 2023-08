Aggredito Ubriaco a Somma Lombardo da uno Sconosciuto

È stato trovato in via Bellini a Somma, riverso a terra e sanguinante con evidenti segni al volto di aggressione l’uomo di 45 anni soccorso dalla Croce rossa. L’uomo, residente in zona, non ricorda chi lo abbia picchiato verso mezzanotte. Si pensa ad un aggressore misterioso che lo ha preso a pugni con violenza lasciandolo poi sanguinante a terra. Secondo i medici l’uomo era anche visibilmente ubriaco e ha chiarito di non sapere e di non ricordare chi lo avesse aggredito. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Gallarate in codice verde per le cure del caso. E’ stato quindi curato e dimesso dall’Ospedale Sant’Antonio Abate con vistose ferite al volto che si sono rivelate fortunatamente non gravi. Adesso l’uomo ha 90 giorni per sporgere querela per lesioni, sempre che ricordi chi lo ha aggredito in maniera così violenta nella notte. Difficile identificare l’aggressore: stando alle dichiarazioni delle vittima sarebbe stato malmenato da uno sconosciuto che si è dileguato. Altri casi simili nelle ultime settimane erano accaduti nel legnanese in particolare a San Vittore Olona. Mesi fa un 32enne tunisino è stata brutalmente aggredito lungo la statale 33 mentre era a piedi. L’uomo è stato trovato a terra da alcuni passanti che hanno poi dato l’allarme. Lo hanno trovato con diverse contusioni sul corpo e al viso. Ai soccorritori ha raccontato di essere stato aggredito da un suo connazionale senza citare i motivi della discussione.Ch.S.