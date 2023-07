Aggredì due agenti Marocchino assolto per vizio totale di mente

Assolto dal Tribunale di Varese per vizio totale di mente un marocchino di 31 anni che il 19 agosto 2021 armato di coltello aveva aggredito due agenti della Polizia di frontiera a Lavena Ponte Tresa. Al momento dei fatti era completamente incapace di intendere e di volere, la perizia psichiatrica ha certificato lo stato mentale dell’imputato, accusato di tentato omicidio. Il trentunenne, riconosciuto socialmente pericoloso, si trova attualmente nella Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Castiglione delle Stiviere, nel mantovano,dove resterà per almeno due anni, come disposto dal giudice.Secondo quanto ricostruito il marocchino quel giorno stava vagando per strada a Lavena Ponte Tresa, alla richiesta di esibire i documenti da parte degli agenti reagì con violenza, un poliziotto fu spinto a terra, a quel punto l’altro agente per difendersi dall’aggressore che in mano aveva un coltello, sparò un colpo ferendolo all’addome. Al processo in video collegamento dal carcere aveva mostrato segni di squilibrio, confermati dal personale: era stata quindi disposta la perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere e di capire le dinamiche processuali. La perizia ha concluso che il trentunenne è affetto da vizio totale di mente, condizione per la quale il Collegio di Varese l’ha assolto.