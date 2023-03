Agenti, un anno nero con 24 aggressioni

È stato un anno pesante il 2022 per gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Busto Arsizio: secondo i dati di Uilpa sono state 24 le aggressioni da parte di detenuti, in alcuni casi riportando ferite. L’episodio più grave l’incendio appiccato un anno fa nel quale fondamentale è stato l’intervento degli operatori di Polizia che intossicati dal fumo hanno poi dovuto ricorrere alle cure sanitarie, ma hanno portato in salvo gli stessi detenuti. Ingenti i danni. E nei giorni scorsi un detenuto straniero a dato fuoco a un materasso, anche in questo caso a evitare il peggio gli agenti.