Addio all’osteria Chiude il Vighigneu

Un pezzo di storia che se ne va. Chiude dopo 113 anni il Vighigneu di Nerviano, storica osteria della frazione di Cantone, diventato negli anni una vera e propria istituzione. Sabato 30 aprile è stato ultimo giorno di lavoro per Angelo Cucchi e per il simpaticissimo Mauro. Un bar passato di mano dalla famiglia Cucchi dal nonno, al padre di Angelo allo stesso Angelo sempre a conduzione familiare. Adesso, dopo qualche mese di pausa, il bar riaprirà con una nuova gestione senza la storica famiglia a condurre l’osteria più genuina di zona. "Dopo 113 anni di gloriosa attività si chiude oggi un pezzo di storia Nervianese e, soprattutto, di Cantone - ricorda l’ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi - Non potevo mancare a salutare l’Angelo e portare il regalo promesso al Mauro".