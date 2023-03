Addio al sindaco dei tredici giorni

"Varese perde uno dei suoi cittadini più illustri: un varesino generoso, sempre disponibile e attivissimo nella vita sociale e culturale della città". Con queste parole il sindaco Davide Galimberti saluta Angelo Monti, scomparso all’età di 91 anni. Lunghissimo l’elenco di realtà alle quali ha partecipato dando il suo contributo, a partire dalle tradizioni cittadine come il Falò di Sant’Antonio, con la storica militanza nei Monelli della Motta e la festa di San Martino. Poi l’impegno per ricordare la storia della città con il sodalizio “Varese per l’Italia“, ma anche la carriera da dirigente alla Camera di commercio e la carica di primo cittadino, seppur brevissima. Fu infatti il "sindaco dei tredici giorni" all’epoca di Tangentopoli. "Resterà sempre con noi e gli saremo sempre grati per il suo grande impegno": si chiude così il messaggio di saluto del Comune.

Quella di sabato è stata una giornata triste anche per altri centri del Varesotto: si è spento infatti all’improvviso per un malore, a soli 51 anni, Andrea Campoleoni, comandante sia della polizia locale sia di Cuveglio che del Monte Orsa (che comprende Viggiù, Besano e Clivio). Le amministrazioni dei diversi paesi hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Lorenzo Crespi