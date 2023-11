Addio a Luca: "vero tifoso della vita"

Sulla bara due maglie e due sciarpe: quelle rosse del Varese e quelle azzurre del Napoli, le sue grandi passioni sportive. Nel piazzale della basilica di San Vittore uno striscione firmato dai tifosi biancorossi: "Sei stato l’esempio del vero guerriero: riposa in pace Luca". Così Varese ha salutato Luca Alfano, scomparso la scorsa domenica all’età di 46 anni. Una figura molto conosciuta in città, non solo nell’ambiente calcistico ma anche per la forza con cui aveva combattuto contro una malattia rara che lo aveva costretto a vivere sulla carrozzina e con un respiratore. Una condizione che non lo aveva frenato, con una grande energia che trasmetteva sempre a chi gli stava intorno. Aveva anche scritto un libro e lanciato una linea d’abbigliamento. Lo ha ricordato don Gabriele Castelli nell’omelia. "Luca ci ha insegnato la pazienza: la malattia lo ha aggredito togliendoli la possibilità di muoversi. Luca non si è arrabbiato, non si è ribellato ma ha combattuto".

E poi ancora: "È stato un vero tifoso: un tifoso della vita. Per questo non chiediamo a Dio perché ce l’ha tolto, ma ringraziamo Dio perché ce l’ha donato". A salutarlo tanti amici che avevano seguito con lui innumerevoli partite del Varese, i rappresentanti della società e numerose autorità cittadine. A fine cerimonia è stata un’amica a dedicargli un pensiero commosso: "Luca era testardo, non cambiava quasi mai idea, ma la malattia, se ha avuto la meglio sul suo corpo, non ha intaccato la sua grande anima". Quindi all’uscita da chiesa, prima che il feretro partisse con direzione cimitero di Belforte, un grande applauso spontaneo ha accompagnato l’ultimo saluto a Luca.

Lorenzo Crespi