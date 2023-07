Addio a Barbara Costa, castellana appassionata di San Magno

Si svolgeranno oggi alle 10.30 nella basilica di San Magno i funerali di Barbara Costa, 53 anni, castellana non reggente della contrada San Magno. Aveva vinto il Palio nel 1993, ed è stata anche una delle personalità più conosciute della città grazie alla sua attività commerciale in centro. Aveva ricoperto il ruolo di castellana dal 1992 al 1994 con l’allora capitano Alberto Oldrini. Oggi è possibile darle l’ultimo saluto alla casa funeraria Athena di Parabiago. Numerose le testimonianze di affetto giunte alla famiglia: il Legnano Basket, attraverso il suo presidente Marco Tajana e tutto il consiglio direttivo, ha voluto porgere le più sentite condoglianze al figlio Davide e al papà Daniele. Un ricordo commosso ovviamente anche dal maniero: "Contradaiola appassionata, sempre vicina ai nostri colori. La vogliamo ricordare sorridente durante la Cena delle Donne del maggio scorso. La reggenza, il concilio e i contradaioli tutti si stringono in un forte abbraccio alla famiglia".