Coltellate e terrore sul pullman per Abbiategrasso, carabinieri sulle tracce del magrebino in fuga

I passeggeri che tornavano a casa dopo il lavoro venerdì sera, in direzione Rosate e Abbiategrasso, sono scesi dal pullman terrorizzati. Erano a bordo dell’autobus z553 della Stav, in direzione Abbiategrasso. Arrivati a Corsico, alla fermata di piazza al Ponte, i passeggeri raccontano di aver visto "un uomo sui 40 anni, nordafricano, capelli e occhi scuri, sicuramente ubriaco o sotto l’effetto di sostanze, che spaccava bottiglie, le lanciava per terra mandandole in frantumi". Il pullman non ha fatto in tempo a raggiungere la destinazione finale: pochi metri dopo la fermata dove era salito l’uomo, il bus si è fermato e ha aperto le porte.

Sono stati proprio i passeggeri a urlare all’autista di fermarsi subito e di far scendere l’uomo che era salito urlando e insultando tutti, visibilmente alterato. Un 41enne ha cercato di fermarlo, di dirgli di smetterla. Ne è nato un litigio e l’uomo alterato ha tirato fuori dalla tasca un coltello a serramanico e lo ha colpito al braccio e alla mano. "Eravamo terrorizzati – racconta una ragazza che tornava a casa ad Abbiategrasso dopo il lavoro, intorno alle 19 di venerdì sera –, io sono scappata dalla parte opposta dell’autobus, qualcuno urlava, una signora piangeva spaventata. Abbiamo gridato al guidatore di aprire le porte e l’aggressore è scappato". L’uomo si è diretto verso Villaggio Giardino, quartiere popolare di Corsico.

Sulle sue tracce si sono messi i carabinieri della Compagnia di Corsico, appena diramata la richiesta dalla polizia locale, intervenuta per prima sul posto. Ancora nessuna traccia dell’uomo: i militari stanno setacciando ogni luogo dove potrebbe nascondersi e visionando i filmati delle telecamere delle due zone dove è stato certamente visto: la fermata di Corsico dove è salito, e il punto dove è sceso dall’autobus scappando. Il 41enne è stato soccorso e portato in codice giallo in ospedale: per fortuna non si trova in pericolo di vita, ma la ferita è profonda. "Ci ha puntato la lama insanguinata subito dopo aver colpito l’uomo - prosegue la ragazza, ancora sotto shock -, sembrava volesse accoltellarci tutti, puntandoci quella lama. Si vedeva che era ubriaco o sotto l’effetto di qualche sostanza: appena è salito sul pullman ha iniziato a urlare e a inveire. L’uomo colpito gli ha solo detto di smetterla, ed è stato accoltellato. L’aggressore era fuori di sé, poteva ucciderlo".