Accolte le richieste dei genitori. Intesa sulle 27 ore alla Primaria

Si è conclusa positivamente la trattativa che ha consentito all’amministrazione comunale di andare incontro alle esigenze delle famiglie dei futuri iscritti alle classi prime della scuola primaria, interessati alla proposta delle 27 ore. I genitori si erano costituiti in comitato, appunto denominato Comitato 27 ore, per mantenere l’organizzazione con i tre rientri pomeridiani del calendario scolastico. Accolta la richiesta, entro il 10 di febbraio i genitori potranno dunque procedere alle iscrizioni senza ulteriori ostacoli.

"Anche la decisione di chiedere alle scuole di riprendere in considerazione i tre rientri pomeridiani nell’organizzazione oraria del tempo scuola 27 ore, è frutto della condivisione di pensieri e responsabilità tra tutti i membri di questa maggioranza – ha commentato l’assessore all’Istruzione. Marina Baietta - . Un doveroso ringraziamento è rivolto alle Dirigenze scolastiche per aver lavorato in maniera sinergica con i referenti dell’ufficio scolastico comunale nel tentativo di affrontare i rischi che l’estensione di questo servizio potrebbe presentare". P.G.