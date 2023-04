Accessi più facili all’ospedale unico con 11 milioni

Confermati da Regione Lombardia 11 milioni di euro per le ulteriori opere viabilistiche chieste dalle amministrazioni comunali di Busto Arsizio e Gallarate per assicurare l’ ottimale accessibilità al nuovo ospedale unico, progetto che sarà realizzato nei prossimi anni nel rione di Beata Giuliana a Busto Arsizio. Tra i temi sul tavolo riguardanti l’opera quello appunto della viabilità nella zona, i sindaci di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e di Gallarate Andrea Cassani hanno avuto conferma dal governatore lombardo Attilio Fontana nel corso dell’incontro nei giorni scorsi a Palazzo Lombardia dello stanziamento.

Attenzione anche sui parcheggi del futuro polo sanitario, il numero sarà equivalente a quello degli attuali ospedali quindi sarà garantito un adeguato servizio per tutti i cittadini. Il comune di Busto Arsizio potrà avere una serie di migliorie viabilistiche tra cui la rotonda in via Quintino Sella, quanto a Gallarate accolta la richiesta del sindaco Andrea Cassani per la realizzazione della bretella di via Filzi, alternativa al Sempione. Da sottolineare che nel corso dell’incontro è stato preso anche l’impegno a sottoscrivere l’Accordo di programma (previo completamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica) entro la prossima estate, per avviare successivamente la progettazione e realizzazione delle opere. Contrario al nuovo polo sanitario il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto che ribadisce " preoccupati per la sorte degli attuali ospedali, vogliamo lanciare un appello: le autorità regionali e locali facciano chiarezza, abbandonino definitivamente l’idea dell’ospedale unico e prendano impegni precisi per il rilancio degli attuali ospedali, anche avviando un dibattito pubblico esteso all’intero territorio dell’Asst Valle Olona per discutere del possibile ammodernamento e ampliamento delle strutture esistenti". R.F.